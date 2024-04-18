Симашев о своём состоянии после столкновения с Гераськиным: игровой момент, всё нормально

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев после поражения от «Металлурга» (1:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о столкновении с нападающим «Магнитки» Игорем Гераськиным.

— Что чувствовали после своего столкновения с Гераськиным?

— Больно было — вот что чувствовал. Не знаю, может, нокдаун небольшой был, но в целом нормально всё, доехал до лавки. Гераьскин извинился через журналистов? Это игровой момент, тут не надо извиняться, со мной всё в порядке, — передаёт слова Симашёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.