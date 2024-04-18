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Защитник «Металлурга» рассказал о роли Яковлева, заявленного в качестве тренера

Защитник «Металлурга» рассказал о роли Яковлева, заявленного в качестве тренера
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о роли травмированного капитана «Магнитки» Егора Яковлева, заявленного на прошедший матч в качестве тренера.

— Егор Яковлев сегодня был заявлен как тренер. В чём была его роль?

— Его роль — помогать парням, помогать команде в целом и поддерживать их всем, чем можно. Он делает это как на льду, так и на скамейке: в плей-офф нам нужна вся команда, — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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