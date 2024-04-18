Овечкин заявил, что его улыбка стала вирусной и вновь улыбнулся для прессы в раздевалке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь продемонстрировал свою улыбку во время общения с прессой в раздевалке клуба. Форвард заявил, что его улыбка во время концовки победной встречи с «Филадельфией Флайерз» стала вирусной.

Фото: Социальная сеть Х журналистки Сэмми Сильбер

Напомним, после победного матча столичного клуба, на аватарку аккаунта «Вашингтона» в социальной сети была поставлена фотография улыбающегося Овечкина.

Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах.

Отметим, что в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

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