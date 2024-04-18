«Для Овечкина это чудо». Америка говорит о героическом выходе «Вашингтона» в плей-офф

Что этот успех значил для всей команды, для её 38-летнего капитана и для будущего организации?

«Вашингтон» героически, буквально зубами вырвал себе место в плей-офф НХЛ, переиграв «Филадельфию» в последнем матче. Александр Овечкин забил 853-й гол в важнейший момент, а в сумасшедшей концовке Ти Джей Оши забросил победную шайбу в пустые ворота.

Северная Америка бурно отреагировала на развязку борьбы за последнюю путёвку в плей-офф, а также на геройства «Вашингтона». Что же написали наши североамериканские коллеги?

«И это ещё не конец»

Журналист официального сайта «Вашингтона» Майк Фогель уверен, что выход в плей-офф — это не конец сезона для столичной команды.

«Это не было чем-то красивым, но и сезон, который предшествовал этому, был не таким уж красивым. Что прекрасно, так это то, что «Кэпс» вернулись в розыгрыш Кубка Стэнли.

В 10 из 11 последних матчей сезона «Вашингтон» забивал два гола или меньше. Но «Кэпс» закончили чемпионат с 5/6 матчей с очками — им нужна была каждая победа и каждое очко, чтобы втиснуться в гонку и стать 16-й из 16 команд, добившихся успеха. Что ещё более дико, так это то, что второй гол «столичных» во вторник был забит в пустые ворота «Филадельфии».

Ликующим «Кэпс» оставалось только наброситься на Линдгрена и отпраздновать восхитительно невероятное возвращение в плей-офф.

В победе было всё, и даже больше. И это ещё не конец», — написал Фогель.

Журналист Philadelphia Hockey Now Джонатан Бэйли сосредоточился на том, что победа «Вашингтона» значила для «Флайерз».

«Похороны «Филадельфии».

Пусть то, что 82-й матч имел большое значение, станет свидетельством характера «Флайерз». Некоторые темы, которые постоянно проскакивали в интервью после матча: разочарование, гордость, отсчёт до начала сезона. И если бы не провал по их собственной вине, возможно, «Филадельфии» не была бы так остро нужна эта победа над «Вашингтоном». Вот так разрушаются мечты в НХЛ.

«Вашингтон» в матче с «Филадельфией» Фото: AP/TASS

В конечном счёте вы не хотите заканчивать сезон поражением из-за гола в пустые ворота, но «Флайерз» сами виноваты в своих неудачах. Конечный результат в любом случае был несущественным, поскольку «Детройт» увёл матч с «Монреалем» в овертайм после того, как сравнял счёт за секунды до конца третьего периода. Уже одно это выбило «Флайерз» — тут же», — написал Бэйли.

«Безумно близкая гонка — и «Вашингтону» безумно повезло»

Журналист The Washington Post Барри Сврлуга подробно разобрал решающую победу «Вашингтона» и весь сезон «столичных».

«Значительная часть радости в спорте основана на ожиданиях, которые предшествуют празднованию, на обстоятельствах, при которых добываются достижения. Итак, вот «Вашингтон» — не тот старый «Вашингтон», претендующий на Кубок Стэнли, а другая версия с изменённой реальностью — собрался ухмыляющейся группой на льду в «Уэллс Фарго-центре». Они энергично похлопывали друг друга по головам, стуча перчатками по шлемам. А затем, получив путёвку в плей-офф, они выскочили на лёд как один — круг ликования после сезона невыразимой рутины.

Одержав тяжёлую победу со счётом 2:1 над «Филадельфией» во вторник, «Кэпиталз», по сути, выиграли седьмой матч нулевого раунда. При этом они заслужили встречу с гигантом «Нью-Йорк Рейнджерс». Выдохните, ведь они заработали это место, поездка того стоила. А теперь снова пристегнитесь.

Наслаждайтесь этим: команда, которая справилась с плохой, неэффективной игрой и травмами, которая изгнала героя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова и благодаря этому стала лучше, которая всё равно стала продавцом в дедлайн, потому что ближайшее будущее казалось мрачным — эта команда прокралась в плей-офф… Нет, извините. Эта команда выиграла последние три матча за четыре дня и ворвалась в плей-офф, когда никакой другой результат не помог бы.

«Нереально», — сказал Алекс Овечкин, чей гол в первом периоде стал 31-м в сезоне и 853-м в карьере, а учитывая то, как «Кэпс» забивают в последнее время, он ощущал это чем-то вроде чуда.

И вот поэтому мы смотрим хоккей.

Отложите достижение на минутку. Сумасшествие того, как это произошло, едва ли можно переоценить. Эрссон всё равно покинул ворота — а ветеран «Кэпс» Ти Джей Оши, игравший с хронически повреждённой спиной, отправил победную шайбу в пустые.

Как это подходит — как безумно подходит — этой команде.

Безумно близкая гонка — и «Вашингтону» безумно повезло. Потому что эта команда, которая забила два или меньше голов в 42 из 82 матчей в этом году, занимая четвёртое место в НХЛ по этому показателю, — она, похоже, неспособна забить ещё один гол, если игра будет продолжаться «пять на пять». Эта борьба за гол способствовала тому, что разница шайб «Кэпс» составила -37, что является худшим показателем среди всех команд плей-офф в этом веке.

Конечно, они ограничены. И всё же здесь столько радости.

Поразительно, что для этого состава означает такая чудо-квалификация по сравнению с тем, как старые мощные версии «Кэпиталз» врывались в плей-офф. В кубковом 2018 году самым примечательным аспектом празднования «Кэпс» после победы в первом раунде над «Коламбусом» было то, насколько приглушённым оно получилось. Это была деловая поездка. Второй раунд был ожидаемым. Самое важное было на горизонте, за его пределами.

Нынешний «Вашингтон» — не тот «Вашингтон». И это нормально.

Потому что они играют в этом стиле уже больше месяца.

«Вашингтон» — «Филадельфия» Фото: AP/TASS

Перед началом сезона ключом к тому, чтобы «Кэпиталз» стали лучшей версией самих себя, было возвращение в форму Кузнецова, талантливого, но сводящего с ума центрфорварда, который, возможно, был лучшим игроком «Вашингтона» на пути к Кубку. В число их задач входило вернуть здоровье стержня франшизы Никласа Бекстрёма, которому пришлось вернуться после операции по восстановлению поверхности бедра.

Результаты: Кузнецов был худшей версией самого себя, тянул команду вниз, набрав всего 17 очков в 43 матчах. Его выставили на драфт отказов, а затем обменяли. Физические ограничения Бекстрёма быстро стали слишком велики. Он ушёл из спорта в ноябре, набрав всего одно очко в восьми матчах. А Кемпера в конечном итоге заменил в воротах звёздный дублёр Чарли Линдгрен, который вышел в стартовом составе в 14 из последних 15 встреч «Кэпс» и был признан Карбери их «возможно, самым ценным игроком».

Так что команда, собравшаяся осенью в надежде вернуться в плей-офф, — это не та команда, которая в конечном итоге там оказалась. В состав команды во вторник попал защитник Дилан Макилрат, которому всего через несколько дней исполнится 32 года, но который сыграл всего лишь 75-й матч в НХЛ и был капитаном команды АХЛ. Чёрт, о если бы он не отдал ассист на Овечкина… В состав попал 21-летний Винсент Иорио, выбранный на драфте 2021 года и сыгравший свой девятый матч в НХЛ. Это гибридный состав франшизы, находящейся в переходном периоде: старое ядро сходит на нет, а новое только формируется — возможно.

Эта команда справилась?

Они будут андердогами, причём очевиднейшими андердогами, в серии с «Рейнджерс», завоевавшими Президентский кубок. Дети в этой команде не запомнят бремя, которое приходится нести «Нью-Йорку», но, возможно, некоторые старички вспомнят. В 2010 году «Кэпиталз» выиграли тот же трофей, который вручили команде с лучшим результатом в регулярке НХЛ. Они проиграли в первом раунде восьмому сеяному «Монреалю». Версии «Вашингтона» 2016 и 2017 годов завоевали Президентский кубок и не смогли выйти во второй раунд.

Суть: ничего не гарантировано. Состав «Вашингтона» уже не тот, что был раньше, и даже не тот, каким ожидался в этом сезоне. Но ребята, которые вполне могут стать частью будущего ядра — Макмайкл, Лапьер, Бек Маленстин, Алексей Протас и другие — получают этот шанс в ходе сезона, в котором так много пошло не так.

Когда во вторник прозвучала финальная сирена, Карлсон — теперь сыгравший 1009 матчей в НХЛ и все в свитере «Кэпиталз» — сжал кулак и завыл, а затем направился к Линдгрену, чтобы решительно обнять его. Нынешний стандарт — это не тот стандарт, который когда-либо был. Но для «Вашингтона» этот сезон стал успешным. Теперь начинается настоящее веселье», — написал Сврлуга.

«Шесть с лишним месяцев триумфа и боли»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман оценил развязку матча между «Филадельфией» и «Вашингтоном» и борьбы за последнюю путёвку в плей-офф НХЛ.

«Не могу поверить, что это действительно произошло. Но после незасчитанного гола хоккейные боги должны были уготовить «Флайерз» лучшую участь», — написал Фридман в своих соцсетях.

Один из крупнейших хоккейных статистических сайтов MoneyPuck иронично прокомментировал ситуацию «столичных».

«Поздравления «Кэпиталз». «Вашингтон» — самая везучая худшая команда в плей-офф в истории», — говорится в сообщении.

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон проанализировала финальный матч «Кэпс» в сезоне и отметила, что эта встреча уже прошла в лучших традициях плей-офф.

«Для «Вашингтона» всё свелось к 82-му матчу. Шесть с лишним месяцев побед, поражений, триумфа и боли, когда при этом «столичные» временами выглядели как команда, которая забронирует место в плей-офф, а иногда становилась в очередь за ещё одним выбором на драфте в топ-10, — всё это свелось к финальной встрече.

В последний раз судьба места «Вашингтона» в плей-офф решалась в 82-м матче сезона в 2008 году, когда «столичные» впервые попали в розыгрыш Кубка Стэнли в эпоху Алекса Овечкина. 10 лет спустя они впервые стали чемпионами. Шесть лет спустя, пытаясь выйти в плей-офф — и дать ядру этой ветеранской команды то, что может стать его последним появлением в плей-офф, — «Вашингтон» должен был обязательно обыгрывать «Филадельфию» во вторник.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Кэпиталз» добились того, что им было нужно.

Бурное празднование Овечкина, когда он бросился в стекло, прежде чем повернуться и указать на Макилрата, подчеркнуло, как много значит возвращение в плей-офф для 38-летнего хоккеиста, который забил свой 853-й гол в регулярных чемпионатах.

Бо́льшая часть третьего периода прошла в упражнениях по удержанию на плаву. У «Филадельфии» было больше энергии, больше жизни и, казалось, больше надежды, а «Вашингтон» держался изо всех сил. Счёт оставался равным — жёсткая проверка в стиле плей-офф, соответствующая ставкам, — вплоть до последних минут.

Хотя «Кэпиталз» обсуждали возможность того, что «Филадельфия» вытащит своего вратаря в ничьей, Оши не осознавал, что ворота пусты, пока не набросился на них», — написала Джонсон.

«Возрождение Овечкина сошлось с настроем его никогда не унывающей команды»

Комментатор матчей НХЛ Лиам Макхью высказался о развязке регулярки на Востоке.

«Это не тот год, чтобы говорить о необходимости плей-ин в НХЛ. На Западе вышли именно те восемь команд, которые этого заслуживали. На Востоке последние две недели были чистым скачком адреналина. Каждый матч, каждая смена имела значение. Это было потрясающе. А теперь — к хоккею плей-офф», — написал комментатор.

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло уделил своё внимание вкладу Александра Овечкина в успехи «столичных».

«После начала этого сезона всего с восемью голами в своих первых 43 матчах Великая восьмёрка завершил свой регулярный чемпионат с 23 шайбами в последних 36 матчах, установив рекорд в НХЛ — 18-й сезон с 30+ голами. Возрождение Овечкина сошлось с настроем его никогда не унывающей команды.

Всю весну «Кэпиталз» проводили матчи, в которых было необходимо выигрывать, поскольку гонка за место в плей-офф на Востоке длилась до самого последнего дня среди нескольких команд, борющихся за второе место в зоне уайлд-кард. Команда использовала домашний лёд, добившись хороших результатов в последние два месяца (7-3-2), оставшись в гонке.

Две из последних побед над «Тампой» и «Бостоном» пришлись на последние четыре дня и привели «Кэпиталз» к сценарию «победа — и ты в игре» во встрече с «Флайерз». Гол, оформивший место в плей-офф «Вашингтону», был диким.

Теперь «Вашингтон» сосредоточит своё внимание на восстановлении здоровья перед матчем первого раунда с «Рейнджерс».

После катания на американских горках в этом сезоне Овечкин и «Кэпиталз» выйдут в плей-офф с нулевыми ожиданиями», — заключил Серулло.