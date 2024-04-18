Журналист: «Сент-Луис» в межсезонье обратятся к Бучневичу с просьбой о новом контракте

Журналист Лу Корак на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что «Сент-Луис Блюз» в ближайшее межсезонье, вероятно, продлит контракт с российским нападающем Павлом Бучневичем.

«Похоже, этим летом «блюзмены» обратятся к Павлу Бучневичу с просьбой о продлении контракта. Армстронг (генеральный менеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата») сказал, что он большой поклонник Павла», — написал Корак.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич сыграл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка.

«Сент-Луис Блюз» закончил нынешнюю регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка.