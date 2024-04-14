THN назвал звёзд НХЛ, которых могут обменять в межсезонье. Среди них — Бучневич

На сайте The Hockey News был опубликован список хоккеистов-лидеров команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых могут обменять в предстоящем межсезонье.

Среди них оказался российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. Контракт игрока истекает в 2025 году. Издание считает, что «Блюз» могут обменять нападающего, чтобы получить за него крупную сумму, вместо того, чтобы бесплатно отпустить его после окончания срока соглашения на рынок свободных агентов.

В текущем сезоне Бучневич провёл 79 встреч и набрал 63 очка.

Далее список выглядит так:

Линус Улльмарк, вртарь, «Бостон Брюинз»

39 матчей, 22 победы, 2 «сухаря», 91.6% отражённых бросков

Якоб Маркстрём, вратарь, «Калгари Флэймз»

47 матчей, 23 победы, 2 «сухаря», 90.6% отражённых бросков

Джейкоб Чикран, защитник, «Оттава Сентаорз»

80 матчей, 40 (13+27) очков, -28

Юусе Сарос, вратарь, «Нэшвилл Предаторз»

63 матча, 35 побед, 3 «сухаря», 90.6% отражённых бросков

Тревор Зеграс, центрофорвард «Анахайм Дакс»

30 матчей, 14 (6+8) очков