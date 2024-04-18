Форвард «Виннипега» Никита Чибриков дебютирует в НХЛ

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (19 апреля в 3:00 мск). Этот матч станет дебютным для 21-летнего форварда в Национальной хоккейной лиге.

Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. Форвард находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров «Манитобы Мус» – фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ, набрав 46 (17+29) очков в 69 матчах.

Напомним, в сезоне-2022/2023 в КХЛ форвард сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата за «Спартак», набрав 2 (1+1) очка. В ВХЛ Чибриков провёл 16 встреч регулярки за «Химик», записав на свой счёт 9 (3+6) баллов. В плей-офф хоккеист не участвовал, однако всё равно стал обладателем Кубка Петрова.