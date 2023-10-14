Нападающий Никита Чибриков забил курьёзный гол в дебютном матче в АХЛ. В мае россиянин заключил трёхлетний контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс».

Россиянин забил курьёзную шайбу, спустя минуут после начала дебютного матча в АХЛ. Чибриков вбросил шайбу в зону с середины площадки, но голкипер фарм-клуба «Калгари» Дастин Вольф пытаясь укротить резиновый диск, неуклюже переправил его в собственные ворота.

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В КХЛ форвард сыграл 32 матча регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка. В ВХЛ Чибриков сыграл 16 встреч регулярки, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов. В плей-офф хоккеист не принимал участия, однако всё равно стал обладателем Кубка Петрова. Кроме того, Чибриков является игроком молодёжной сборной России.