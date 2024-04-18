Сидни Кросби делит первое место в истории НХЛ по очкам в возрасте 36 лет, Овечкин — 4-й

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 записал на свой счёт 94 (42+52) результативных балла за 82 встречи.

Как сообщает сайт Quanthockey, Кросби делит первое место в истории НХЛ по очкам в возрасте 36 лет с финским экс-форвардом Теэму Селянне (48+46) и Жаном Рателем (33+61). Отметим, что на четвёртой строчке располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В сезоне-2021/2022 российский форвард набрал 90 (50+40) очков.

Напомним, «Питтсбург» пропустит плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).