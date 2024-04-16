«Питтсбург» должен был быть мёртв и погребён». Кросби на пороге величайшего достижения

«Питтсбург» может стать, пожалуй, главной сенсацией нынешнего сезона НХЛ. «Пингвины» совершили нечто невообразимое, из безнадёжного аутсайдера превратившись в одного из главных претендентов на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции.

Несмотря на обмен лидера Джейка Гюнцеля, кучу проблем в ходе чемпионата, возраст основных игроков и слабую игру хоккеистов подмоги, «Пингвинз» зацепились за свою, вероятно, последнюю возможность. И всё это произошло благодаря главному человеку в «Питтсбурге». Благодаря Сидни Кросби.

Канадец выдал потрясающую серию, набирал очки в важнейших матчах и помог команде ближе к концу регулярки одержать девять (!) побед подряд.

Журналист The Athletic Джош Йохе отдал должное Кросби и посвятил ему статью, в которой рассказал, почему выход в плей-офф станет одним из важнейших достижений Сида в карьере. «Чемпионат» приводит перевод материала «Сидни Кросби, ведущий «Пингвинз» в плей-офф НХЛ, мог бы совершить подвиг на все времена».

Сидни Кросби Фото: AP/TASS

«Это не Кубок Стэнли и уж точно не три чемпионства. Это не «золотой» гол и не две олимпийские золотые медали.

Не 590 голов, 1000 передач, 1590 очков или наследие вне льда, которое, вероятно, превосходит всё, что Сид сделал на нём. Не строительство «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены», которого не произошло бы без него — обеспечивающего безопасность поколений профессионального хоккея в Питтсбурге.

Сидни Кросби за свои 36 лет добился столь многого, в том числе за 19 сезонов в качестве лица франшизы «Питтсбург Пингвинз», что даже предполагать нечто подобное на первый взгляд кажется глупостью. Но я всё равно собираюсь.

Если Кросби отправит этих «Пингвинз» на землю обетованную в виде розыгрыша Кубка Стэнли, это будет считаться одним из его величайших достижений. Оно не будет идти под номером 1. И даже не войдёт в топ-5. Но оно заслуживает особого признания, значка на его немалом поясе.

Оглянитесь вокруг и скажите мне, что я ошибаюсь.

«Пингвинз» находятся в переходном этапе, и, хотя Кайл Дубас ещё не лишился сезона к дедлайну 8 марта, он всё же обменял Джейка Гюнцеля. Вот что ещё произошло всего месяц назад:

за 24 матча за 44 дня они сыграли с 13 командами, которые сейчас находятся в зоне плей-офф;

«Пингвинз» сыграли 24 матча за 44 дня: 14 на выезде, шесть в разных часовых поясах и пять – в Канаде; Напоминание: это по-прежнему вторая по среднему возрасту команда НХЛ;

спецбригады несколько регрессировали;

вратарь №1 Тристан Джерри впал в немилость после того, как его выдернули из игры в Далласе.

«Пингвины» должны были быть мертвы и погребены. Ради всего этого обсуждения избавьте меня от комментариев о том, насколько плоха Восточная конференция и насколько плохи, в частности, команды середины Восточной конференции. Это так. Я понимаю.

Тем не менее нет абсолютно никаких логических оснований для вывода о том, что «Пингвинз» могли выиграть шесть из девяти матчей в концовке и взять очки в оставшихся трёх, причём шесть из этих встреч — с нынешними командами из зоны плей-офф. Это бросает вызов всем общепринятым представлениям. Эта команда не так уж впечатляет на бумаге, и психологический удар от обмена Гюнцеля был глубоким.

А затем ты копаешь немного глубже и ошеломляешься ещё больше.

Сидни Кросби Фото: AP/TASS

Взгляните на нижнюю топ-6 нападающих «Пингвинз» прямо сейчас, если осмелитесь. Ларс Эллер на протяжении всего сезона демонстрировал замечательную двустороннюю игру, но посмотрите на остальных.

Валтерри Пуустинен талантлив и оказал положительное влияние, но он не забивал в 11 матчах в концовке чемпионата, а в 49 встречах в этом сезоне на его счету всего четыре шайбы.

Ессе Пульюярви был достаточно хорош с момента перехода в «Пингвинз», но на его счету всего четыре очка в 21 встрече.

Джефф Картер был лучше в другой роли, но его производительность в нападении в эти дни по-прежнему ограничена, о чём свидетельствует его неспособность забить в девяти матчах подряд.

Эмиль Бемстрём забил два гола в 21 встрече с момента перехода в «Питтсбург», и по большому счёту его результативность не впечатляла.

На счету Райлли Смита шесть голов в последних 62 матчах и ни одного гола в последних 11 встречах. Сказать, что он стал огромным разочарованием, значит не сказать ничего.

Вот и всё. Это нижняя топ-6.

Шестёрка лучших показывает, что Рикард Ракелль провёл разочаровывающий сезон, а Брайан Раст играет превосходно, несмотря на травмы. Дубас заслуживает чудовищной похвалы за то, что пригласил Майкла Бантинга, который омолодил Евгения Малкина. И да, Дрю О’Коннор действительно начинает быть тем хоккеистом, который меняет ход игры.

И всё же представьте себе эту команду без Кросби. Если постараться, это легко сделать — и картина тревожит.

Вратарь Алекс Неделькович стал своего рода открытием за последние две недели, нельзя игнорировать и возрождение Малкина, но, если «Пингвинз» выйдут в плей-офф, это войдёт в историю как шедевр Кросби.

В 21 встрече этого сезона, когда Кросби не набрал ни одного очка, «Пингвинз» выиграли жалкие шесть матчей. И без него их не так много.

Наблюдать за тем, как он поворачивает время вспять, было очень волнительно, особенно в последние несколько недель. Вы помните, что, возможно, в прошлом году Кросби впервые в своей карьере бился о стену в конце регулярного чемпионата. Он испытывал проблемы в марте и апреле. Даже в определяющем для сезона матче с «Чикаго Блэкхоукс», который закончился позорным поражением и положил конец легендарной серии «Питтсбурга» с выходами в плей-офф, Кросби исчез. В тот вечер в первом периоде он нанёс семь бросков по воротам, что в конечном итоге стало последним вздохом. До конца матча он бросил только раз.

Сидни Кросби Фото: AP/TASS

Казалось, что ещё один блестящий сезон вот-вот поблекнет после обмена Гюнцеля в этом году. Примерно во время обмена Кросби пережил спад, в восьми матчах сделав всего две передачи. Было бы справедливо по крайней мере задаться вопросом, нанёс ли наконец Отец Время удар по неукротимому. Что ещё хуже, казалось, что играть было не за что. Кросби не склонен гоняться за статистикой. Сид не заботится о ней. Как однажды сказал Майк Бэбкок, он «серийный победитель», и, когда победа казалась невозможной, у Кросби не было источника мотивации.

Или так казалось.

Оказывается, его жажда победы означает, что он никогда не переставал верить. В феврале и марте он смотрел вам прямо в глаза и говорил, что просто пытается вывести свою команду в плей-офф.

Затем, по причинам, понятным только ему, Кросби «взорвался». Он набрал 22 очка в последних 14 матчах, а «Пингвинз» стали самой громкой темой в НХЛ: эти результативные действия в девяти встречах подряд подтолкнули команду к границам плей-офф.

«Что ж, — сказал Раст с улыбкой на днях в Торонто, — я думаю, то, что у нас есть сейчас, — это возможность. А он наш лидер, поэтому мы следуем за ним».

Звучит как хорошая идея.

Может быть, это второе дыхание, а может быть, великие игроки – я говорю о величайших игроках всех времён, о тех, кого хоккейные боги создали иначе – просто играют вот так. Но это дарит немного другое ощущение. Ощущение, словно есть реальная цель. Наследие этого выступления, если хотите.

Если «Пингвинз» выйдут в плей-офф, они, скорее всего, сыграют с «Каролиной» или «Рейнджерс». Кросби был так расстроен, когда Гюнцеля обменяли, что, думаю, он был бы очень серьёзно готов к серии с «Харрикейнз». А ещё есть «Рейнджерс». Вы помните, что произошло, когда эти команды встретились два розыгрыша плей-офф назад. Не забыл и он.

Многое должно произойти, прежде чем «Пингвинз» смогут забронировать авиабилеты в Нью-Йорк или Роли. Может, у них получится, а может, и нет. Но если они это сделают, то во многом благодаря одному человеку.

И нужно отплатить уважением тому, кто так решительно настроен внести свой вклад в уже устоявшееся наследие».