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Видео гола 52-летнего Яромира Ягра в чемпионате Чехии

Видео гола 52-летнего Яромира Ягра в чемпионате Чехии
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52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр вышел на лёд во встрече плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин» (7:2).

На второй минуте первого периода Ягр открыл счёт в матче, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

ВИДЕО

Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, когда-либо игравшим в профессиональной лиге. Яромиру 52 года и и 63 дня. Он превзошёл результат Горди Хоу, который в 52 года и 11 дней провёл свой последний матч в НХЛ.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 за «Кладно» Ягр провёл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Это уже седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018.

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