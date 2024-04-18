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НХЛ официально объявила о создании новой франшизы в Юте

НХЛ официально объявила о создании новой франшизы в Юте
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Национальная хоккейная лига официально объявила о создании новой франшизы в Юте. Кроме того, совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризону Койотс» неактивной с правом её возобновления, если владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

«Как всем известно, Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью.

Вера НХЛ в «Аризону» никогда не колебалась. Мы благодарим владельца «Аризоны» Алекса Меруэло за его преданность франшизе и полностью поддерживаем его усилия по обеспечению нового дома для «койотов». Мы также хотим выразить признательность преданным хоккейным болельщикам из Аризоны, которые самоотверженно поддерживали свою команду на протяжении почти трёх десятилетий», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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