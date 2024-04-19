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Сидни Кросби высказался о своём будущем в «Питтсбурге»

Сидни Кросби высказался о своём будущем в «Питтсбурге»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о своём контракте с клубом.

«Я собираюсь поговорить с генеральным менеджером Кайлом Дубасом по этому вопросу. Я всегда двигаюсь от сезона к сезону и это приносило мне пользу. Очевидно, что в моем возрасте будет много факторов. Но что касается моей игры, я не смотрю на то, как долго я смогу играть, исходя из возраста. Я всегда оцениваю свою игру такой, какая она есть, а не по возрасту», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

У Кросби остался один сезон с «Питтсбургом» до окончания его контракта. Он выступает за команду с 2005 года.

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кросби принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 42 гола и 52 результативные передачи.

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