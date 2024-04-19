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НХЛ поздравила Чибрикова и Ламберта с дебютом в лиге

НХЛ поздравила Чибрикова и Ламберта с дебютом в лиге
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Национальная хоккейная лига поздравила российского нападающего «Виннипег Джетс» Никиту Чибрикова и финского форварда Брэда Ламберта с дебютом в лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3-й период
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд – 05:22     1:1 Виларди (Иафалло, Ламберт) – 11:26     2:1 Перфетти (Эпплтон, Шмидт) – 20:55     2:2 Линдхольм (Хьюз, Гарланд) – 37:11 (pp)     3:2 Чибриков (Нидеррайтер) – 45:17     4:2    

«Будущее здесь. Добро пожаловать на шоу, Брэд Ламберт и Никита Чибриков!» — написано в официальном аккаунте НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающие дебютировали в матче, который в эти минуты проходит в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» с «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. Форвард находится на четвёртой позиции в списке лучших бомбардиров команды «Манитоба Мус» – фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ, набрав 46 (17+29) очков в 69 матчах.

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