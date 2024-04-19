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НХЛ поздравила Чибрикова и Ламберта с дебютом в лиге

Национальная хоккейная лига поздравила российского нападающего «Виннипег Джетс» Никиту Чибрикова и финского форварда Брэда Ламберта с дебютом в лиге.

«Будущее здесь. Добро пожаловать на шоу, Брэд Ламберт и Никита Чибриков!» — написано в официальном аккаунте НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающие дебютировали в матче, который в эти минуты проходит в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» с «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. Форвард находится на четвёртой позиции в списке лучших бомбардиров команды «Манитоба Мус» – фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ, набрав 46 (17+29) очков в 69 матчах.

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