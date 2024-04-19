НХЛ поздравила Чибрикова и Ламберта с дебютом в лиге

Национальная хоккейная лига поздравила российского нападающего «Виннипег Джетс» Никиту Чибрикова и финского форварда Брэда Ламберта с дебютом в лиге.
«Будущее здесь. Добро пожаловать на шоу, Брэд Ламберт и Никита Чибриков!» — написано в официальном аккаунте НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter).
Нападающие дебютировали в матче, который в эти минуты проходит в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» с «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. Форвард находится на четвёртой позиции в списке лучших бомбардиров команды «Манитоба Мус» – фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ, набрав 46 (17+29) очков в 69 матчах.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
- 19 апреля 2024
-
04:38
-
04:24
-
03:58
-
03:05
-
02:01
- 18 апреля 2024
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:11
-
23:00
-
22:50
-
22:37
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:29
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:52