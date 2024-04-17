Не только Овечкин! 20 причин, почему «Вашингтон» смог выйти в плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат для «Вашингтона» завершился. И завершился триумфально, героически. «Столичные» зубами, на последних минутах вырвали свою путёвку в плей-офф, когда казалось, что их ждёт провал в прошлогоднем стиле.

Мы решили разобраться, почему «Вашингтон» всё же смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем наши 20 причин, почему «столичные» вышли в плей-офф. Заслуга в этом не только Александра Овечкина!

1. Фактор Спенсера Карбери. Главному тренеру «Вашингтона» понадобилось время, чтобы найти нужные ключики к команде, но в итоге он смог это сделать и в дебютный год у руля клуба НХЛ добился успеха.

2. Характер. «Вашингтон» редко радовал фанатов красивой игрой, зато регулярно демонстрировал характер, вытаскивая матчи в самой концовке или удерживая нужный результат. «Кэпс» входят в топ-15 по количеству камбэков в третьем периоде в нынешнем сезоне.

3. Несмотря на все проблемы, «Вашингтон» на самом деле довольно-таки хорошо играл с лидерами. У чемпиона регулярки «Рейнджерс» «столичные» смогли забрать два из четырёх матчей. С «Каролиной» так же — 2/4. В трёх встречах с мощным «Бостоном» «Кэпиталз» и вовсе набрали пять из шести возможных очков. «Вашингтон» также взял 2/4 баллов с «Далласом» и «Виннипегом», 3/4 с – «Ванкувером».

4. Сплочённость. Хоть это и заезженно, несколько банально, но только посмотрите, как команда вступилась за защитника Ника Дженсена в важнейшем матче с «Тампой». Причём не только кулаками (спасибо Нику Дауду). Карбери после встречи отметил, что Дженс назвал бы их идиотами, если бы они отпустили матч и сезон. Игроки «Вашингтона» сделали лучшее, что могли: выиграли и сохранили шансы на плей-офф. Вот что такое настоящая сплочённость. И команда демонстрировала её в ходе всего сезона.

5. Кризис соперников. По сути, если бы «Филадельфия», радовавшая на старте сезона, «Детройт», также хорошо выглядевший в начале регулярки, и «Питтсбург», включившийся только в конце чемпионата, не попали в кризисные состояния, «Вашингтон» не вышел бы в плей-офф. «Столичные» в ходе всего сезона выглядели примерно одинаково — менялись лишь их результаты. В то же время у основных соперников за путёвку в плей-офф были те ещё американские гонки.

6. Чарли Линдгрен. Вратарь, который ещё сезон назад котировался как игрок АХЛ, буквально спас «Вашингтону» сезон, на своих плечах вытащил команду в плей-офф. Чаки вполне может (и должен) претендовать на звание лучшего игрока года в составе «столичных». Массой шикарных спасений Линдгрен в каждой встрече сохранял мало забивающему «Вашингтону» шансы на победу. Чарли — 10-й по проценту отражённых бросков и 11-й по коэффициенту надёжности среди вратарей, сыгравших 40+ матчей.

7. Нестандартные решения. Хоть менеджмент «Вашингтона» и проявил себя не лучшим образом в последние годы, их ходы каким-то невероятным образом помогли команде. «Столичные» не просто не провалились после дедлайна (и обменов Энтони Манты, Евгения Кузнецова и Джоэля Эдмундссона) — они, наоборот, начали играть ещё лучше! Может быть, это их и сплотило, когда все списали их со счетов. Тем не менее факт остаётся фактом.

«Вашингтон» смог выйти в плей-офф НХЛ Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

8. Александр Овечкин повёл «Вашингтон» за собой. Лидер «Кэпс» слишком неудачно начал сезон — как и вся команда. Однако в конце января и после февральского перерыва на Матч звёзд Ови будто бы преобразился. В феврале он забил восемь голов на отрезке из восьми встреч. В марте выдал серию из восьми шайб за пять матчей. Да и в целом начал больше вести товарищей по команде за собой.

9. Перерыв на Матч звёзд. Да, это, может быть, и не такая явная причина, но весь «Вашингтон» преобразился после отдыха. Возможно, настолько возрастной команде просто нужно больше перерывов для восстановления, но факт есть факт: «столичные» забегали значительно лучше с этого времени, да и, кажется, понимать стали друг друга куда лучше.

10. Во второй половине сезона «Вашингтон» наладил большинство. Так, к началу февраля «Кэпиталз» шли лишь на 27-м месте по реализации численного преимущества (19 голов за 131 попытку). А вот если брать статистику с 1 февраля, то тут «Вашингтон»… первый! Безумное преображение! 28 голов за 97 попыток, 28,9% реализации большинства.

11. «Столичные» в то же время прилично играли в меньшинстве. До нового года они шли 11-ми, а по итогам сезона стали 18-ми — как говорится, не хорошо, но и не плохо.

12. Теневые лидеры. Хотя в ходе сезона игроки второго плана не особо помогали команде, пока основа испытывала проблемы, именно в концовке регулярки они внесли свой вклад. 33-летний Ник Дауд забил важнейшие голы в последних играх, Сонни Милано выдал матч жизни с «Тампой». 31-летний Дилан Макилрат, вовсе проведший всего три встречи, отдал ассист в решающем противостоянии с «Филадельфией».

13. Молодёжь. Конечно, молодым хоккеистам понадобилось время, чтобы проявить себя, но по итогу они зашли в состав и заменили тех, кто был травмирован или обменян. 23-летний Алексей Протас набрал 29 (6+23) очков, 23-летний Коннор Макмайкл — 33 (18+15), 22-летний Хендрикс Лапьер — 22 (8+14). Молодёжь в целом добавила живости команде.

14. Смена парадигмы. Если раньше команда пыталась доставить шайбу до Овечкина в его «офис», то теперь игра стала куда более вариативной. Об этом говорит даже статистика голов Александра — он стал забивать чаще из иных позиций, нежели просто левый круг вбрасывания, и иными видами бросков, нежели просто щелчки. Видны изменения в стиле игры.

15. Шикарная игра Дилана Строума. 27-летний канадец стал одним из главных открытий «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Конечно, на него рассчитывали, но он превзошёл даже эти ожидания. Строум тащил «столичных», когда этого не могли сделать другие игроки, и в целом провёл свой лучший сезон в карьере. Дилан отыграл от звонка до звонка и набрал 67 (27+40) очков, став лучшим бомбардиром «Кэпиталз».

Дилан Строум Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

16. Плей-офф важнее рекорда Уэйна Гретцки. «Столичные» наконец чётко расставили приоритеты и стали более сплочёнными как команда. Раньше было видно, как хоккеисты пытаются играть на рекорд своего капитана, но с определённого момента они поставили общую цель — плей-офф. И успешно добрались до неё.

17. Везение. Да, наверное, странно говорить об удаче команды, которая стала одной из худших по реализации бросков, но всё же в решающие моменты «Вашингтону» очень везло. Даже — особенно — в последнем матче сезона с «Филадельфией». Гол с удачного подставления Овечкина после случайного наброса, а также бессмысленное снятие вратаря со стороны «Флайерз», приведшее к решающей шайбе Ти Джея Оши. Ещё и гол «лётчиков» отменили. Колоссальное везение!

18. Самоотверженность. Просто факт: «Вашингтон» стал шестой командой чемпионата по количеству блокированных бросков — 1419. В решающем матче регулярки «столичные» заблокировали 32 броска, повторив свой лучший результат в сезоне. До этого в ноябре 2023-го «Кэпс» также сделали 32 блока во встрече с «Айлендерс».

19. Железный Джон Карлсон. 34-летний защитник хоть и показал признаки регресса, но всё же остался лидером обороны «Вашингтона». Несмотря на свой возраст, Карлсон сыграл в каждом мачте. А по времени на льду Джон и вовсе стал лучшим хоккеистом сезона с 2123:07 на счету. Лучший во всей НХЛ в 34 года!

20. Перестройка. Пожалуй, если б «Вашингтон» наконец не решился на перестройку, то вряд ли бы попал в плей-офф. Решение освежить и перестроить состав, больше доверять новичкам и не бояться идти к чему-то новому и неизведанному — это не могло не отразиться на команде. И, будем надеяться, героический выход в плей-офф поможет «столичным» продолжить и успешно завершить перестройку. А вместе с тем и добиться больших успехов.