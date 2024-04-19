Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19 2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48 3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp) 4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17 4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp) 5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету форварда 140 (51+99) очков в регулярном чемпионате. Маккинон не смог догнать российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 144 (44+100) очка в своём активе.
Таким образом, россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.
Отметим, что во встрече между «Колорадо» и «Эдмонтоном» дублем отметился Валерий Ничушкин.
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