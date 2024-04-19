Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету форварда 140 (51+99) очков в регулярном чемпионате. Маккинон не смог догнать российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 144 (44+100) очка в своём активе.

Таким образом, россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

Отметим, что во встрече между «Колорадо» и «Эдмонтоном» дублем отметился Валерий Ничушкин.