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Кучеров и Панарин попали в топ-10 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024 по версии ESPN

Журналисты сайта ESPN представили топ-50 лучших игроков Кубка Стэнли — 2024.

В первую десятку попали два российских игрока: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (шестое место) и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (девятое место).

Кроме Кучерова и Панарина среди россиян в топ-50 вошли три голкипера: Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (20-е место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (27-е место) и Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (30-е место).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

2. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;

3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

4. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

7. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;

8. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;

9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз».