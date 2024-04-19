Маккиннон установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету форварда 140 (51+89) очков в регулярном чемпионате. Таким образом, форвард установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке, превзойдя достижение Петера Штястны, набравшего 139 очков в сезоне-1981/1982.

Напомним, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 со 144 (44+100) очками.