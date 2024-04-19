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Маккиннон установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке НХЛ

Маккиннон установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19     2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48     3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp)     4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17     4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp)     5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00    

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету форварда 140 (51+89) очков в регулярном чемпионате. Таким образом, форвард установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке, превзойдя достижение Петера Штястны, набравшего 139 очков в сезоне-1981/1982.

Напомним, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 со 144 (44+100) очками.

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