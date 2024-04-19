Все результаты игрового дня НХЛ 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился последний игровой день регулярки. Команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Определились победители конференций в НХЛ. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.