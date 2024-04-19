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Все результаты игрового дня НХЛ 19 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился последний игровой день регулярки. Команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Капризов – 04:04 (pp)     1:1 Бенирс (Шульц, Бьёркстранд) – 31:00 (pp)     1:2 Гурд (Танев) – 46:38 (sh)     2:2 Цуккарелло (Болди, Миддлтон) – 51:13     2:3 Картье (Бьёркстранд, Макканн) – 57:20     2:4 Гурд (Танев, Олексяк) – 58:14 (sh)     3:4 Фэйбер (Болди, Хартман) – 58:55 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд – 05:22     1:1 Виларди (Иафалло, Ламберт) – 11:26     2:1 Перфетти (Эпплтон, Шмидт) – 20:55     2:2 Линдхольм (Хьюз, Гарланд) – 37:11 (pp)     3:2 Чибриков (Нидеррайтер) – 45:18     4:2 Перфетти – 57:55    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Клапка – 12:13     2:0 Коулман (Зари, Андерссон) – 14:40     3:0 Чюлингтон (Кузьменко, Манджапане) – 23:53     4:0 Руни (Поспишил, Коронато) – 25:59     5:0 Уигар (Мироманов, Коулман) – 26:56     5:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Граф) – 59:51 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19     2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48     3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp)     4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17     4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp)     5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 24:25 (pp)     1:1 Айкел (Теодор, Карлссон) – 38:47 (pp)     1:2 ЛаКомбе (Готье, Карлссон) – 40:51     1:3 Ватрано (Строум, Зеграс) – 41:20     1:4 Ватрано (ЛаКомбе) – 59:45 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель – 15:39     1:1 Арвидссон (Дано, Мур) – 24:37     2:1 Байфилд (Дано, Спенс) – 36:04 (pp)     3:1 Мур (Арвидссон, Дано) – 37:24     3:2 Джонсон (Корчински, Донато) – 41:28 (pp)     3:3 Андерсон (Слаггерт) – 43:42     3:4 Донато (Энтвистл) – 46:28     4:4 Арвидссон (Байфилд, Кемпе) – 58:39 (pp)     5:4 Кемпе – 60:06    

Определились победители конференций в НХЛ. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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