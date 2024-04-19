Все результаты игрового дня НХЛ 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился последний игровой день регулярки. Команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Капризов – 04:04 (pp) 1:1 Бенирс (Шульц, Бьёркстранд) – 31:00 (pp) 1:2 Гурд (Танев) – 46:38 (sh) 2:2 Цуккарелло (Болди, Миддлтон) – 51:13 2:3 Картье (Бьёркстранд, Макканн) – 57:20 2:4 Гурд (Танев, Олексяк) – 58:14 (sh) 3:4 Фэйбер (Болди, Хартман) – 58:55 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд – 05:22 1:1 Виларди (Иафалло, Ламберт) – 11:26 2:1 Перфетти (Эпплтон, Шмидт) – 20:55 2:2 Линдхольм (Хьюз, Гарланд) – 37:11 (pp) 3:2 Чибриков (Нидеррайтер) – 45:18 4:2 Перфетти – 57:55
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Клапка – 12:13 2:0 Коулман (Зари, Андерссон) – 14:40 3:0 Чюлингтон (Кузьменко, Манджапане) – 23:53 4:0 Руни (Поспишил, Коронато) – 25:59 5:0 Уигар (Мироманов, Коулман) – 26:56 5:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Граф) – 59:51 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19 2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48 3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp) 4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17 4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp) 5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 24:25 (pp) 1:1 Айкел (Теодор, Карлссон) – 38:47 (pp) 1:2 ЛаКомбе (Готье, Карлссон) – 40:51 1:3 Ватрано (Строум, Зеграс) – 41:20 1:4 Ватрано (ЛаКомбе) – 59:45 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель – 15:39 1:1 Арвидссон (Дано, Мур) – 24:37 2:1 Байфилд (Дано, Спенс) – 36:04 (pp) 3:1 Мур (Арвидссон, Дано) – 37:24 3:2 Джонсон (Корчински, Донато) – 41:28 (pp) 3:3 Андерсон (Слаггерт) – 43:42 3:4 Донато (Энтвистл) – 46:28 4:4 Арвидссон (Байфилд, Кемпе) – 58:39 (pp) 5:4 Кемпе – 60:06
Определились победители конференций в НХЛ. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.
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