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Стали известны даты и время начала первого раунда плей-офф НХЛ — 2024 на Западе

Стали известны даты и время начала первого раунда плей-офф НХЛ — 2024 на Западе
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Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

В Западной конференции сложились следующие пары:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Первые матчи в сериях состоятся в следующие дни:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 22 апреля, 2:00 мск;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 22 апреля, 5:00 мск;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 23 апреля, 4:30 мск;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 23 апреля, 5:00 мск.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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