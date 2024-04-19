Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ 69% игровых дней регулярки

Кучеров возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ 69% игровых дней регулярки
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи».

Как сообщает журналист Крис Кренн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Кучеров возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ 129 из 186 (69%) дней регулярного сезона. Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон лидировал в течение 32 дней.

Напомним, Маккиннон и Кучеров стали первой парой в XXI веке, набравшей по 140+ очков в одном сезоне лиги и седьмой в истории. Последний раз таким достижением отмечались Марио Лемье (161) и Яромир Ягр (149) в сезоне-1995/1996.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
«144 произведения искусства!» Никита Кучеров – лучший бомбардир сезона в НХЛ
«144 произведения искусства!» Никита Кучеров – лучший бомбардир сезона в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android