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«Локо» — «СКА-1946»: во сколько начало 2-го матча финала Кубка Харламова, где смотреть

Сегодня, 19 апреля, в Ярославле «Локо» и «СКА-1946» проведут второй матч в финальной серии Кубка Харламова — 2024. Начало встречи на стадионе «Локомотив» — в 18:30 мск. Напомним, в первой встрече был сильнее ярославский клуб со счётом 6:3, он ведёт в серии — 1-0.

Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Напомним, в полуфинальной серии «Локо» победил нижегородскую «Чайку» со счётом 4-2. «СКА-1946» в пяти матчах одолел «Белых Медведей» (4-1).

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Молодёжной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – один раз, в 2022 году.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).