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«Локо» забросил 6 шайб в ворота «СКА-1946» и выиграл первый матч финала Кубка Харламова

«Локо» забросил 6 шайб в ворота «СКА-1946» и выиграл первый матч финала Кубка Харламова
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В Ярославле прошёл первый матч финальной серии Кубка Харламова между «Локо» и «СКА-1946». Победу в результативном матче одержали ярославцы со счётом 6:3 и повели в серии 1-0.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
6 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Лабуткин (Сурин, Конов) – 09:22 (5x4)     1:1 Синяткин (Романов) – 18:36 (5x5)     2:1 Роговский (Ульев, Коростелёв) – 19:49 (5x5)     3:1 Ябелов (Сурин, Коростелёв) – 28:46 (5x4)     3:2 Короткий (Синяткин) – 33:48 (5x5)     3:3 Демидов (Егоров, Романов) – 39:22 (5x4)     4:3 Коростелёв (Роговский, Пирогов) – 40:20 (5x5)     5:3 Мальцев (Дудоров, Пирогов) – 42:18 (5x5)     6:3 Сурин (Лутцев) – 58:28 (en)    

Голом и двумя результативными передачами каждый отметились нападающие «Локо» Максим Коростелёв и Егор Сурин. По два очка набрали форварды «СКА-1946» Семён Синяткин и Владислав Романов. Отметим, что гостям удалось отыграть две шайбы по ходу матча и сравнять счёт в концовке второго периода 3:3. Однако со старта заключительного периода ярославцы забросили две быстрые шайбы и определили исход матча в свою пользу.

Второй матч серии пройдёт 19 апреля в Ярославле.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

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