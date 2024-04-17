«Локо» забросил 6 шайб в ворота «СКА-1946» и выиграл первый матч финала Кубка Харламова

В Ярославле прошёл первый матч финальной серии Кубка Харламова между «Локо» и «СКА-1946». Победу в результативном матче одержали ярославцы со счётом 6:3 и повели в серии 1-0.

Голом и двумя результативными передачами каждый отметились нападающие «Локо» Максим Коростелёв и Егор Сурин. По два очка набрали форварды «СКА-1946» Семён Синяткин и Владислав Романов. Отметим, что гостям удалось отыграть две шайбы по ходу матча и сравнять счёт в концовке второго периода 3:3. Однако со старта заключительного периода ярославцы забросили две быстрые шайбы и определили исход матча в свою пользу.

Второй матч серии пройдёт 19 апреля в Ярославле.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).