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Как будут образованы пары второго раунда плей-офф НХЛ — 2024

Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Восток:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Запад:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

«Даллас» (1A) – «Вегас» (4B)/«Виннипег» (2A) – «Колорадо» (3A);

«Ванкувер» (1B) – «Нэшвилл» (4A)/«Эдмонтон» (2B) – «Лос-Анджелес» (3B).

Аналогично ранее были образованы и пары в Западной конференции, где предполагаемая сетка второго раунда выглядит следующим образом:

«Рейнджерс» (1A) – «Вашингтон» (4B)/«Каролина» (2A) – «Айлендерс» (3A);

«Флорида» (1B) – «Тампа» (4A)/«Бостон» (2B) – «Торонто» (3B).

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