Вратарь «Колорадо» Георгиев занял первое место в сезоне НХЛ по победам среди голкиперов

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев занял первое место по количеству побед среди голкиперов в регулярном сезоне-2023/2024.

На счету 28-летнего стража ворот 38 побед в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ. Второе место занял Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» — 37 побед. Третью строчку делят российские вратари Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), а также Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»). У данных голкиперов по 36 побед.

Фото: NHL

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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