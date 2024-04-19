Форвард «Лос-Анджелеса» повторил достижение Овечкина по самому быстрому голу в овертайме

В Лос-Анджелесе завершился последний матч регулярного сезона в НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:4.

В овертайме победу «королям» принёс Адриан Кемпе, забросивший на шестой секунде с начала дополнительного времени. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кемпе повторил рекорд лиги по скорости забрасывания шайбы в овертаймах. Ранее за шесть секунд со старта дополнительного времени забивали: Матс Сандин, Дэвид Легванд, Александр Овечкин, Андреас Атанасиу и Вильям Нюландер.

Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Команды сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли третий сезон подряд. В 2022 году победу одержали «нефтяники» со счётом 4-3, в 2023 году «Ойлерз» были сильнее со счётом 4-2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ