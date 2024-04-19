Стало известно полное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон»

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Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием серии первого раунда на Востоке «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»:

1-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 21 апреля, 22:00 мск;

2-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 24 апреля, 2:00 мск;

3-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 27 апреля, 2:00 мск;

4-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 29 апреля, 3:00 мск;

5-й матч (при необходимости). «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1 мая;

6-й матч (при необходимости). «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3 мая;

7-й матч (при необходимости). «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5 мая;