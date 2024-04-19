Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно полное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Стало известно полное расписание серии «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием серии первого раунда на Востоке «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»:

1-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 21 апреля, 22:00 мск;
2-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 24 апреля, 2:00 мск;
3-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 27 апреля, 2:00 мск;
4-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 29 апреля, 3:00 мск;
5-й матч (при необходимости). «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1 мая;
6-й матч (при необходимости). «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3 мая;
7-й матч (при необходимости). «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5 мая;

Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
С кем сыграют Макдэвид и Маккиннон? Стали известны все пары плей-офф НХЛ
С кем сыграют Макдэвид и Маккиннон? Стали известны все пары плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android