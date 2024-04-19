Бывший тренер сборной России поделился мнением об игре «Металлурга» в первом матче финала

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил игру магнитогорского «Металлурга» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (2:1).

«Магнитка» играла в своём ключе, как и в предыдущих сериях, просто у них не всё получалось в атаке. Видимо, из-за вот этой вязкой игры «Локомотива» в средней зоне они не могли подобрать ключи. А так особенно ничего не поменяли, потому что играют у себя дома. Поэтому игра получилась такой, какой она получилась», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.