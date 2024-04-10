Активность «Салавата Юлаева» и новые звёзды СКА. Главные трансферные слухи КХЛ

На календаре 10 апреля, а это значит, что до открытия трансферного окна осталось меньше месяца. Слухи, как и обычно, появляются уже сейчас, ведь неофициально представители клубов заранее общаются с игроками и агентами. Рассказываем о главных трансферных новостях последних дней.

В «Салавате» подписывают сильных легионеров

Конечно, главные трансферные успехи «Салавата Юлаева» на сегодняшний день – договорённости о новых контрактах с Джошем Ливо и Александром Хмелевски. При этом канадец остаётся на год с зарплатой в 85 млн рублей, а вот американец, по нашим сведениям, сразу на три сезона с контрактом в 100 млн рублей в год.

Самая свежая новость из Уфы – вероятное появление в столице Башкортостана канадского нападающего системы «Вегас Голден Найтс» Шелдона Ремпала с соглашением в 90 млн рублей за сезон. При этом по-прежнему открыт вопрос по защитнику Николя Мелошу: велика вероятность, что в КХЛ вернут лимит на легионеров в пять человек, а это значит, что канадец может остаться.

СКА снова затаривается

В Питере попрощаются с целым рядом хоккеистов (включая Сергеева, Кадейкина и Лайпсика), но замена им уже найдена. В город на Неве возвращается нападающий Сергей Плотников, долгосрочный контракт подпишет и другой московский армеец – Михаил Григоренко. Кроме того, из Тольятти забирают здорово раскрывшегося Остапа Сафина. Видимо, кого-то отправят в обратном направлении. К подобной специфике отношений армейцев с некоторыми клубами все давно привыкли, но правила в КХЛ ужесточаются, поэтому в скором времени лазеек станет ещё меньше.

Михаил Григоренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Хабаровск полетит канадец

Как нам стало известно, канадский нападающий Девин Броссо перейдёт из «Куньлуня» в «Амур» с зарплатой в 55 млн рублей за сезон. Нынешний контракт форварда с китайским клубом действует до 30 апреля 2024 года. В Хабаровске с финансами нынче полный порядок, но лететь туда хочет далеко не каждый игрок, так как часовые пояса и удалённость региона от европейской части России играют свою роль. Однако на солидные контракты заманить людей вполне возможно.

В московском «Динамо» нашли центра в нижние звенья

Нет, это не Александр Кадейкин и не Андрей Светлаков (оба покинут свои нынешние команды – СКА и ЦСКА соответственно). В столицу России поедет трудолюбивый форвард из «Сибири» Артём Михеев, здорово проявивший себя в прошлом сезоне. В Новосибирске пытались сохранить хоккеиста, но в клубе кадровая революция в руководстве, плюс сорвался вариант с назначением Анвара Гатиятулина главным тренером. Да и самому Артёму выступать за «Динамо» явно удобнее и предпочтительнее.

Артём Михеев Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Исхаков вернётся в ЦСКА

Одним из новичков ЦСКА в следующем сезоне станет центральный нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков. Официально об этом будет объявлено после истечения срока контракта россиянина в Северной Америке (до 30 июня 2024 года). Права на Исхакова в КХЛ принадлежат армейскому клубу. Хорошее усиление для команды Ильи Воробьёва, которая в нынешнем межсезонье взяла курс на омоложение.

«Витязь» сохранит лидеров и назначит Десяткова главным тренером

В подмосковном клубе постепенно работают над подписанием новых контрактов с лидерами команды. Нам известно, что новые соглашения получат защитник Руслан Педан (сезон), нападающие Владислав Кара (сезон) и Александр Дарьин (два сезона). Важно было окончательно определиться с главным тренером, которым изначально должен был стать нынешний наставник «Югры» Вадим Епанчинцев. Однако в итоге утвердили другого специалиста – старшего тренера из «Лады» Павла Десяткова.