Экс-нападающий сборной России — о первом матче финала: игра понравилась, была интересной

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024 «Металлург» — «Локомотив» (2:1, 1-0).

«Мне понравился матч, хороший. Касаемо того, что было мало голов, думаю, так будет всю серию. Что касаемо накала, то игра была быстрой, интересной. Вроде уже конец чемпионата, силы должны заканчиваться, а ребята бьются», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.