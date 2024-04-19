Григоренко — о «Локомотиве»: в следующей игре увидим другую команду

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко поделился ожиданиями от будущих игр «Локомотива» в финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Осторожничали, никто ведь не хочет проиграть. Все пытаются осторожничать. Думаю, в следующей игре вообще другую команду увидим.

«Локомотив» — рабочая команда, а «Магнитка» больше создаёт, играет в пас. У «Локомотива» мы видим, что всё идёт на ворота, набрасывают, лезут на пятак. А «Металлург» — комбинационная, интересная команда», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.