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Григоренко — о «Локомотиве»: в следующей игре увидим другую команду

Григоренко — о «Локомотиве»: в следующей игре увидим другую команду
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко поделился ожиданиями от будущих игр «Локомотива» в финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Осторожничали, никто ведь не хочет проиграть. Все пытаются осторожничать. Думаю, в следующей игре вообще другую команду увидим.

«Локомотив» — рабочая команда, а «Магнитка» больше создаёт, играет в пас. У «Локомотива» мы видим, что всё идёт на ворота, набрасывают, лезут на пятак. А «Металлург» — комбинационная, интересная команда», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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