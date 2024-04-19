Обладатель Кубка Стэнли экс-голкипер «Трактора» Павел Францоуз завершил карьеру

Обладатель Кубка Стэнли, участник шести чемпионатов мира, бывший голкипер «Трактора» 33-летний чех Павел Францоуз завершил карьеру, сообщает Sport.cz.

«Последний год дело шло к этому. Что-то заканчивается, и начинается новое. Я благодарен этому виду спорта за прекрасные впечатления», — заявил Францоуз.

Напомним, вратарь становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2021/2022.

Последний раз он принимал участие в игре 10 апреля 2023 года, когда «Эвеланш» одержали победу над «Анахайм Дакс» в овертайме. Впоследствии он перенёс операцию на приводящей мышце бедра и полностью пропустил сезон-2023/2024.

В Континентальной хоккейной лиге Францоуз за «Трактор» сыграл 101 встречу, в которых одержал 40 побед. Дважды голкипер участвовал в Матче звёзд КХЛ.