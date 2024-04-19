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Вратарь «Айлендерс» Варламов — в тройке лучших в сезоне по проценту отражённых бросков

Вратарь «Айлендерс» Варламов — в тройке лучших в сезоне по проценту отражённых бросков
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов занял третье место в списке лучших голкиперов нынешнего сезона в Национальной хоккейной лиге по проценту отражённых бросков.

На счету 35-летнего вратаря 91,8% отражённый бросок за 28 встреч сезона-2023/2024. Варламов делит третье место с голкипером «Ванкувер Кэнакс» Тэтчером Демко. Лидером в данном списке является голкипер «Флориды Пантерз» Энтони Столарз (92,5%), на второй строчке — Коннор Хеллебайк (92,1%) из «Виннипег Джетс».

Фото: NHL

Отметим, что «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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