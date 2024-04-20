Мальцев заявил, что не поддерживает возвращение прежнего лимита на легионеров в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев прокомментировал возвращение в КХЛ лимита в пять легионеров.

«Я говорил, что против иностранцев в российском хоккее? Да, говорил. Между прочим, если взять наше поколение, то в те времена можно было собрать три одинаковые по силе сборные СССР. А сейчас мы не можем ничего собрать. После того как начали приезжать иностранцы, мы перестали давать играть молодым. Ребята подходят в состав из молодёжной команды, сидят на лавке и грызут её, потому что не выпускают. Мы потеряли игроков, которые были лидерами в молодёжных командах. А тут они сидели на лавке.

Неужели не интересно смотреть на условных Пакетта или Уила? Это другое. Наоборот, такие легионеры нам нужны. Но нельзя же брать людей, которые полсезона сидят на трибуне. Конечно, надо брать тех иностранцев, которые приезжают и реально помогают своим командам, становясь их лидерами, чтобы молодые игроки учились у них и прогрессировали.

Получается, я против возвращения прежнего лимита? Против. Трёх хватало», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.