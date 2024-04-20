Мальцев назвал лучшего хоккеиста в своём поколении, которого «нет и никогда не будет»

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев рассказал, кого считает лучшим хоккеистом своего поколения.

«Наше поколение всегда дружило с игроками других команд. У нас были очень хорошие отношения и с Якушевым, и с Зиминым – спартаковцами – и с «Крыльями» дружили, и с ЦСКА. Все были, не сказать, что братья, но уважали друг друга. Встречались. И не было никаких перепалок. Была очень дружная сборная. Как игрока среди всех могу выделить Анатолия Фирсова. Для меня он есть и остаётся лучшим игроком нашего поколения. Не знаю почему, про него сейчас не говорят ни одного слова. Забыли. А такого игрока в нашем поколении нет и не будет», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.