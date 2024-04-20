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Александр Мальцев: Юрзинов извинился — я простил

Александр Мальцев: Юрзинов извинился — я простил
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Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев объяснил, почему у него не сложилась тренерская карьера.

«Как бы сказать – начало-то было нормальное. Закончил Высшую школу тренеров и тренировал молодёжную команду московского «Динамо». Дальше у нас случился матч с командой мастеров, которую тренировал Юрзинов. И молодёжной командой мы обыграли основной состав. Так и началось гонение на меня.

Там же ещё раньше случилась одна история, когда после свадьбы я не поехал на один турнир. То же самое получилось. Перед этим был разговор. Мне сказали, что и руководство Центрального Совета, и тренерский состав меня освободили от этой поездки. А потом получилось, что такой трезвон и шумиху подняли. Обложили меня подходяще. Неприятный разговор был с Юрзиновым.

Уже после окончания карьеры был приём в Кремле. Там пересеклись и немного помирились. Сейчас у нас более-менее нормально. Он извинился – я простил. Так с тренерством и не получилось», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Мальцевым читайте на «Чемпионате»:
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Эксклюзив
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
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Новости. Хоккей
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