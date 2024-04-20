Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мальцев: Овечкин должен закончить карьеру в московском «Динамо»

Мальцев: Овечкин должен закончить карьеру в московском «Динамо»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен завершить игровую карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого он является.

«Хочу ли, чтобы Овечкин провёл последний сезон в карьере в родном «Динамо»? Он обязательно должен закончить здесь. Между прочим, когда он только начинал играть в команде мастеров, то был ведь у нас в команде ветеранов. Была у нас такая команда, которую я тренировал и приглашал его туда поиграть. И отдельно с ним занимался», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

В данный момент «Вашингтон» участвует в плей-офф НХЛ. В первом раунде команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Мальцевым читайте на «Чемпионате»:
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Эксклюзив
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android