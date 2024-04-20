Мальцев: Овечкин должен закончить карьеру в московском «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен завершить игровую карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого он является.

«Хочу ли, чтобы Овечкин провёл последний сезон в карьере в родном «Динамо»? Он обязательно должен закончить здесь. Между прочим, когда он только начинал играть в команде мастеров, то был ведь у нас в команде ветеранов. Была у нас такая команда, которую я тренировал и приглашал его туда поиграть. И отдельно с ним занимался», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

В данный момент «Вашингтон» участвует в плей-офф НХЛ. В первом раунде команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».