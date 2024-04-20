Мальцев — о современном хоккее и КХЛ: скучно, скоро на волейбол будет похоже

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев рассказал, что ему скучно смотреть современной хоккей.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Посмотрим, побьёт ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас. Они вкидывают – мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звёзд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

Слежу ли за плей-офф КХЛ после вылета «Динамо»? Не особо. Самое главное, что хоккей стал совсем другой. Скучно. Вся ставка на физическую готовность. Посмотрите даже на тренировочные процессы, которые сейчас ведут. Раньше у нашего поколения было очень много игровых видов спорта, в которых надо мыслить, думать. А сейчас за тебя всё делают. Штаб команды – 25 человек. Уже больше, чем игроков», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.