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Мальцев — о современном хоккее и КХЛ: скучно, скоро на волейбол будет похоже

Мальцев — о современном хоккее и КХЛ: скучно, скоро на волейбол будет похоже
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Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев рассказал, что ему скучно смотреть современной хоккей.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Посмотрим, побьёт ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас. Они вкидывают – мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звёзд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

Слежу ли за плей-офф КХЛ после вылета «Динамо»? Не особо. Самое главное, что хоккей стал совсем другой. Скучно. Вся ставка на физическую готовность. Посмотрите даже на тренировочные процессы, которые сейчас ведут. Раньше у нашего поколения было очень много игровых видов спорта, в которых надо мыслить, думать. А сейчас за тебя всё делают. Штаб команды – 25 человек. Уже больше, чем игроков», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Мальцевым читайте на «Чемпионате»:
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Эксклюзив
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
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Новости. Хоккей
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