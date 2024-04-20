Коньков: второго такого человека, как Шалунов, у «Локомотива» нет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил, насколько повреждение форварда «Локомотива» Максима Шалунова может повлиять на ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-1).

«Мне сложно сказать конкретно по игрокам. Думаю, тренерский штаб найдёт оптимальный вариант. Важно то, как играет команда, какая у неё структура. Второго такого человека, как Шалунов, у «Локомотива» нет. Командная игра всегда определяет результат. Потеря одного игрока, если вы хотите побеждать, не должна сказываться на результате. Для этого есть длинная скамейка и игроки, которые показывают свой уровень. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о повреждении Шалунова, из-за которого форвард не играл третий период первого матча с «Магниткой» (1:2).