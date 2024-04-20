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Максим Сушинский ответил, есть ли шансы у «Вашингтона» с Овечкиным в серии с «Рейнджерс»

Максим Сушинский ответил, есть ли шансы у «Вашингтона» с Овечкиным в серии с «Рейнджерс»
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский ответил на вопрос, есть ли шансы у «Вашингтон Кэпиталз» с капитаном Александром Овечкиным в серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин, Игорь Шестёркин.

— Какие ожидания от этой встречи?

— Увидеть интересную игру, точнее, хайлайты. Я их буду смотреть.

— В командах играют одни из лучших российских хоккеистов – Артемий Панарин и Александр Овечкин. Как они себя проявят в этой встрече?

— Посмотрим. Они оба хорошо прошли сезон.

— Есть ли шансы у команды Овечкина?

— У двух команд есть шансы, просто у кого-то их больше. «Рейнджерс» – команда номер один, а «Вашингтон» – номер восемь. Поэтому думайте сами, у кого больше шансов! — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

17 апреля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «столичные» встретятся с победителями регулярки — «Нью-Йорк Рейнджерс».

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