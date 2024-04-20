Канарейкин: финал Кубка Гагарина — 2024 пока не впечатляет

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил старт финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» (1-0).

— Вы связываете поражение «Локомотива» в первом матче с плохой физической готовностью?

— Нет, не связываю поражение с физикой. Скорее, с потерей игрового ритма. Команда вышла из рабочего состояния из-за затянувшейся паузы. Но это всё поправимо. Хотя сам хоккей пока не впечатляет. Хочется, чтобы финальная серия была более яркой, — сказал Канарейкин в интервью Liveresult.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, второй матч состоится в Магнитогорске на «Арене-Металлург» сегодня, 20 апреля.