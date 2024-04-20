«Он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Генменеджер «пингвинов» — о Кросби

Генеральный менеджер Кайл Дубас «Питтсбург Пингвинз» рассказал о возможном будущем капитана «пингвинов» Сидни Кросби.

«Я знаю, что все хотят получить ответы на вопросы как можно скорее. Но крайне важно, чтобы информация о переговорах оставались конфиденциальной. Я думаю, что он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Как долго он может продолжать играть? Я не собираюсь рассуждать о каких-то рамках, когда речь идёт о Сидни Кросби», — приводит слова Дубаса официальный сайт «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх регулярки. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025.

По итогам регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» не попал в плей-офф, финишировав на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф.