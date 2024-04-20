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«Вашингтон» — последний в рейтинге команд Кубка Стэнли — 2024 по версии theScore

«Вашингтон» — последний в рейтинге команд Кубка Стэнли — 2024 по версии theScore
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Журналисты североамериканского издания theScore опубликовали рейтинг команд Кубка Стэнли — 2024.

«Вашингтон Кэпиталз» в данном списке занял последнее, 16-е место.

«Замечательно, что «Кэпиталз» с трудом пробились в плей-офф, но их время в Кубке Стэнли, вероятно, будет недолгим. «Рейнджерс» представляют собой серьёзную проблему для «Вашингтона» с их разницей шайб в «-37», — сказано в статье.

Полностью рейтинг команд выглядит так:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс».
2. «Даллас Старз».
3. «Флорида Пантерз».
4. «Каролина Харрикейнз».
5. «Виннипег Джетс».
6. «Эдмонтон Ойлерз».
7. «Ванкувер Кэнакс».
8. «Бостон Брюинз».
9. «Колорадо Эвеланш».
10. «Вегас Голден Найтс».
11. «Торонто Мэйпл Лифс».
12. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
13. «Нэшвилл Предаторз».
14. «Лос-Анджелес Кингз».
15. «Нью-Йорк Айлендерс».
16. «Вашингтон Кэпиталз».

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