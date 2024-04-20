Скаут НХЛ: «Вашингтон» уже выиграл свой Кубок Стэнли, когда попал в плей-офф

Анонимный скаут команды Национальной хоккейной лиги высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вашингтон» уже выиграл свой Кубок Стэнли, когда попал в плей-офф НХЛ — 2024. Уровень хоккеистов в этих двух командах сильно разный. Единственным возможный способом, при котором «Вашингтон» может зацепиться, — это если голкипер Чарли Линдгрен «украдёт» одну или две игры, потому что он был очень, очень хорош [в регулярке]», — приводит слова скаута сайт The Athletic.

Напомним, первый матч в серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, а «Рейнджерс» — 5:1 и 2:1.

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