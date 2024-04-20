Судьи отменили гол «Металлурга» в матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте первого периода защитник хозяев Алексей Маклюков открыл счёт в матче, однако тренерский штаб ярославского клуба взял запрос на положение «вне игры». После видеопросмотра судьи отменили шайбу «Магнитки».

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Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.