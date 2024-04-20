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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Судьи отменили гол «Металлурга» в матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Судьи отменили гол «Металлурга» в матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
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В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

На 14-й минуте первого периода защитник хозяев Алексей Маклюков открыл счёт в матче, однако тренерский штаб ярославского клуба взял запрос на положение «вне игры». После видеопросмотра судьи отменили шайбу «Магнитки».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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