«Лада» заключила контракт с лучшим бомбардиром среди защитников клуба в сезоне

«Лада» заключила односторонний контракт на два сезона с 33-летним защитником Максимом Березиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В минувшем сезоне Березин выходил на площадку в первой паре обороны и стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он заработал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+18», а также провел пять игр в рамках Кубка Гагарина. Суммарно в КХЛ Березин сыграл 701 матч и набрал 135 (44+91) баллов за результативность при показателе полезности «+15».

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.