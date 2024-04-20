«Мы не бюро гидрометцентра». Никитин — на вопрос о прогнозе по состоянию Шалунова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1) высказался о том, ждать ли нападающего Максима Шалунова в ближайших играх.

— Прогноз по Шалунову?

— Мы уверены в парнях, которые сегодня играли. Для всех шанс выйти в финал на лидерские позиции. Прогнозы? Мы не бюро гидрометцентра. От игры к игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня Шалунов отсутствовал в заявке ярославской команды на игру.

Сейчас «Локомотив» уступает в серии — 0-2.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.