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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ

Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола ярославского «Локомотива» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно. Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.

Магнитогорск одержали победу со счётом 1:0 и укрепили преимущество в счёте серии — 2-0.

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