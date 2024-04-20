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Разин рассказал о состоянии Зернова после столкновения с бортом

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина прокомментировал состояние лидера команды Дениса Зернова после игрового эпизода.

— Зернов вернулся после столкновения с бортом. Есть уже понимание, что там?

— Не-не-не. Всё нормально, у него всё в порядке. Он сыграл смену потом…

— Но на вбрасывание вышел Люк.

— Люк выходил, потому что у него большой процент. А у Зернова всё нормально, —передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Зернов является лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Сегодняшний гол стал для него уже 11-м.

Подопечные Андрея Разина укрепили преимущество в серии — 2-0.

Напомним, третий и четвёртый матчи соперников состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.