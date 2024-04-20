Нападающий топ-3 «Колорадо» пропустит первый раунд плей-офф НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джонатан Друен пропустит первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте организации.

С ссылкой на клуб в заявлении указано, что Друен будет отсутствовать по причине травмы нижней части тела.

В последних матчах регулярного чемпионата канадский форвард выходил в первой тройке нападения «Колорадо».

Всего в текущем сезоне на счету Друена 79 матчей, в которых он забросил 19 шайб и сделал 47 результативных передач, заработав показатель полезности «+12».

Напомним, в первом раунде плей-офф «лавины» сыграют с «Виннипег Джетс». Команда начнёт серию в гостях. Первый матч состоится 22 апреля, начало в 2:00 по московскому времени.